Après Wawrinka, Monfils et Djokovic, c’est au tour de David Goffin, Milos Raonic et Borna Coric d’an­noncer leur forfait pour le Masters 1000 de Madrid qui commence le 2 mai. On sait que Goffin est blessé aux adduc­teurs et Coric à l’épaule, en revanche Raonic n’a pas encore commu­niqué sur une éven­tuelle blessure.

La très bonne nouvelle de ces forfaits est qu’ils permettent à Jérémy Chardy d’ac­céder direc­te­ment au tableau prin­cipal, comme Richard Gasquet qui a lui profité du forfait de Novak Djokovic.