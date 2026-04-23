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Les retrou­vailles de Sinner et Nadal dans un lieu hors du commun

Par
Baptiste Mulatier
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Le mythique stade Santiago Bernabeu, antre du Real Madrid, s’est excep­tion­nel­le­ment trans­formé cette semaine en court d’entraînement pour les joueurs engagés au Masters 1000 de Madrid.

À la veille de son entrée en lice face au Français Benjamin Bonzi, le numéro 1 mondial Jannik Sinner a ainsi pu échanger quelques balles dans ce cadre spec­ta­cu­laire, en compa­gnie de Rafael Nadal. Les deux hommes étaient entourés de deux foot­bal­leurs, Jude Bellingham et Thibaut Courtois, pour une session aussi inso­lite que prestigieuse.

Installé sur la chaise d’arbitre, le président du Real Madrid, Florentino Pérez, a même assisté à ce « double » au rythme très tranquille. 

Du beau monde sur le court !

Publié le jeudi 23 avril 2026 à 17:21

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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