Le mythique stade Santiago Bernabeu, antre du Real Madrid, s’est excep­tion­nel­le­ment trans­formé cette semaine en court d’entraînement pour les joueurs engagés au Masters 1000 de Madrid.

À la veille de son entrée en lice face au Français Benjamin Bonzi, le numéro 1 mondial Jannik Sinner a ainsi pu échanger quelques balles dans ce cadre spec­ta­cu­laire, en compa­gnie de Rafael Nadal. Les deux hommes étaient entourés de deux foot­bal­leurs, Jude Bellingham et Thibaut Courtois, pour une session aussi inso­lite que prestigieuse.

Installé sur la chaise d’arbitre, le président du Real Madrid, Florentino Pérez, a même assisté à ce « double » au rythme très tranquille.

¡Qué momento ! 🎾



Peloteo de dobles en el Santiago Bernabéu : Jannik Sinner y Jude Bellingham vs Rafa Nadal y Thibaut Courtois



¡¡Con Florentino Pérez de juez de silla!!



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Du beau monde sur le court !