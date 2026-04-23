Le mythique stade Santiago Bernabeu, antre du Real Madrid, s’est exceptionnellement transformé cette semaine en court d’entraînement pour les joueurs engagés au Masters 1000 de Madrid.
À la veille de son entrée en lice face au Français Benjamin Bonzi, le numéro 1 mondial Jannik Sinner a ainsi pu échanger quelques balles dans ce cadre spectaculaire, en compagnie de Rafael Nadal. Les deux hommes étaient entourés de deux footballeurs, Jude Bellingham et Thibaut Courtois, pour une session aussi insolite que prestigieuse.
Installé sur la chaise d’arbitre, le président du Real Madrid, Florentino Pérez, a même assisté à ce « double » au rythme très tranquille.
¡Qué momento ! 🎾— Madrid Sports (@MadridSports_) April 23, 2026
Peloteo de dobles en el Santiago Bernabéu : Jannik Sinner y Jude Bellingham vs Rafa Nadal y Thibaut Courtois
¡¡Con Florentino Pérez de juez de silla!!
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Du beau monde sur le court !
Publié le jeudi 23 avril 2026 à 17:21