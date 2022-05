Après les mots très forts d’Alexander Zverev à son encontre, Carlos Alcaraz l’a remercié avant de remer­cier chaleu­reu­se­ment son entraî­neur, Juan Carlos Ferrero, ainsi que toute son équipe sans qui rien ne serait possible.

« Félicitations à tous ceux qui ont rendu ce tournoi possible. C’était mon tournoi préféré lorsque j’avais 7–8 ans et être ici pour le gagner est très spécial. Félicitations, Feli (Feliciano Lopez, direc­teur du tournoi). Je ne peux pas décrire ce que je ressens pour vous (en regar­dant son équipe, ndlr) actuel­lemnt. J’ai commencé quand j’avais 15 ans avec Juan Carlos. Derrière moi, il y a toute une équipe qui me soutient à tout moment. La journée n’a pas commencé de la meilleure des manières, mais tous ensemble nous avons vaincu. »