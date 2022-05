Exceptionnel, incroyable, irréel. Carlos Alcaraz devient le premier joueur de l’histoire à battre consé­cu­ti­ve­ment dans un tournoi sur terre battue les deux géants, Rafael Nadal et Novak Djokovic. Alors que la presse espa­gnole ne l’an­non­çait pas à 100% après sa chute en quarts, le phéno­mène du tennis mondial a bataillé pendant 3h36 pour vaincre le numéro 1 mondial.

Novak Djokovic ayant collé une raclée à Carlos Alcaraz à l’en­traî­ne­ment en début de semaine, il ne décou­vrait pas tota­le­ment son adver­saire. Mais il lui fallait quand même quelques points pour appri­voiser la « bête » en face de lui. Breaké d’en­trée, Nole allait ensuite déployer un tennis impres­sion­nant et logi­que­ment faire son retard.

Plus solide, plus calme, le maître tacti­cien serbe gênait Alcaraz à coup de varia­tions et de balles bombées. Il prenait les devants après un tie‐break maîtrisé et lais­sait exploser sa joie, ce qui lui valait les sifflets du public espa­gnol.

Dans une deuxième manche très serrée égale­ment, Djokovic restait le plus dange­reux. Il se procu­rait quatre balles de break dont deux à 4–4 puis une à 5–5. Mais Alcaraz démon­trait encore une fois toute sa force mentale, hors du commun pour un « gamin » de 19 ans. Il résis­tait et piquait fina­le­ment au meilleur des moments pour recoller à une manche partout, avec une arme fatale : ses amor­ties majes­tueu­se­ment touchées.

Le suspens était total dans le set décisif. Sur sa lancée, Alcaraz inquié­tait sérieu­se­ment Nole sur ses jeux de service. Djokovic tenait. Et c’était lui qui lais­sait passer sa chance en ratant un coup droit facile pour lui qui aurait lui permis de se procurer trois balles de break à 4–4. Carlito obte­nait la première balle de match quelques minutes plus tard. Mais tout allait se régler au tie‐break, où cette fois, le plus jeune des deux allait imposer sa loi.

Carlos Alcaraz s’im­pose fina­le­ment 6–7(5), 7–5, 7–6(5) contre Novak Djokovic au terme d’un match de titans. Il se qualifie pour la finale du tournoi de Madrid, sa deuxième en Masters 1000, où il affron­tera Stefanos Tsitsipas ou Alexander Zverev. Novak Djokovic, lui, sera forcé­ment déçu mais heureux de sa perfor­mance à deux semaines de Roland‐Garros.