Alors que la finale de l’éid­tion 2026 du Masters 1000 de Madrid débu­tera aux alen­tours de 17 heures, Boris Becker, fin obser­va­teur du circuit et toujours aussi actif sur les réseaux sociaux, a fait de son ethousiasme.

Et s’il n’a pas voulu se mouiller concer­nant le vain­queur, le plus jeune lauréat masculin de l’his­toire de Wimbledon a en revanche fait une drôle de prédic­tion en expli­quant que tout ou presque se jouera à l’issue du premier set.

Excited about the final in @MutuaMadridOpen between @sinner v @AlexZverev ! The favou­rite is the Italian but Sascha likes the alti­tude & courts in Madrid, won there twice already…it all depends on the first set ! @atptour @SkySportsNews — Boris Becker (@TheBorisBecker) May 3, 2026

« Excité par la finale de l’Open de Madrid entre Jannik Sinner et Alexander Zverev ! L’Italien part favori, mais Sascha apprécie l’al­ti­tude et les courts de Madrid, où il s’est déjà imposé à deux reprises… Tout dépendra du premier set ! », a écrit Boris Becker sur son compte Twitter.