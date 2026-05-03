Alors que la finale de l’éidtion 2026 du Masters 1000 de Madrid débutera aux alentours de 17 heures, Boris Becker, fin observateur du circuit et toujours aussi actif sur les réseaux sociaux, a fait de son ethousiasme.
Et s’il n’a pas voulu se mouiller concernant le vainqueur, le plus jeune lauréat masculin de l’histoire de Wimbledon a en revanche fait une drôle de prédiction en expliquant que tout ou presque se jouera à l’issue du premier set.
Excited about the final in @MutuaMadridOpen between @sinner v @AlexZverev ! The favourite is the Italian but Sascha likes the altitude & courts in Madrid, won there twice already…it all depends on the first set ! @atptour @SkySportsNews— Boris Becker (@TheBorisBecker) May 3, 2026
« Excité par la finale de l’Open de Madrid entre Jannik Sinner et Alexander Zverev ! L’Italien part favori, mais Sascha apprécie l’altitude et les courts de Madrid, où il s’est déjà imposé à deux reprises… Tout dépendra du premier set ! », a écrit Boris Becker sur son compte Twitter.
Publié le dimanche 3 mai 2026 à 16:16