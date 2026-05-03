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L’intuition de Boris Becker avant la finale entre Jannik Sinner et Alexander Zverev : « Tout dépendra de cela »

Par
Thomas S
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Alors que la finale de l’éid­tion 2026 du Masters 1000 de Madrid débu­tera aux alen­tours de 17 heures, Boris Becker, fin obser­va­teur du circuit et toujours aussi actif sur les réseaux sociaux, a fait de son ethousiasme.

Et s’il n’a pas voulu se mouiller concer­nant le vain­queur, le plus jeune lauréat masculin de l’his­toire de Wimbledon a en revanche fait une drôle de prédic­tion en expli­quant que tout ou presque se jouera à l’issue du premier set. 

« Excité par la finale de l’Open de Madrid entre Jannik Sinner et Alexander Zverev ! L’Italien part favori, mais Sascha apprécie l’al­ti­tude et les courts de Madrid, où il s’est déjà imposé à deux reprises… Tout dépendra du premier set ! », a écrit Boris Becker sur son compte Twitter. 

Publié le dimanche 3 mai 2026 à 16:16

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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