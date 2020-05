Feliciano Lopez a logiquement réagi par rapport à toutes les annonces autour de Roland-Garros. Le directeur du Masters 1000 de Madrid a aussi évolué en ce qui concerne les possibilités de jouer au tennis en 2020.

En effet, comme il le dit lui même, la pandémie n’a pas plus la même intensité, et cela change la donne : « Nous ne perdons pas espoir. Il y a un mois, ma pensée était différente. Je ne pouvais pas imaginer qu’il puisse y avoir du tennis. Maintenant, j’ai de l’espoir et j’espère que la situation sanitaire continue de s’améliorer. La décision finale sur le calendrier sera donné le 15 Juin par l’ATP et la WTA »

Feliciano Lopez qui connait les difficultés pour un joueur à enchaîner les tournois, est aussi inquiet concernant la tenue probable de l’US Open : « Si l’US Open est organisé, cela pourrait nous nuire un peu car il y aura très peu de temps pour se préparer à Roland Garros. Cela ne va pas nous aider car il faudra que les joueurs aient le temps d’arriver et de s’adapter au tournoi puis d’aller à Paris ».

A moins que Roland-Garros se décale d’une semaine pour débuter en octobre, ce qui semble la meilleur option pour tout le monde.