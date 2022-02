Dans une inter­view accordée à Marca, le direc­teur de l’Open de Madrid semble s’être assagi au sujet de la venue de Novak Djokovic même s’il préciste à juste titre que ce n’est pas lui qui décide, que chaque pays possède une légis­la­tion qui peut être diffé­rente au sujet du Covid‐19.

« Ces derniers temps, on m’a beau­coup demandé quelle était ma posi­tion à ce sujet. Après ce qui s’est passé en Australie, il semble que le prin­cipal problème soit de savoir où Novak pourra être et où il pourra jouer. En fin de compte, en tant que tournoi, nous n’avons pas le pouvoir de décider qui peut y aller et qui ne le peut pas. J’espère juste qu’au mois de mai l’Espagne sera comme elle est main­te­nant, que le Covid aura conti­nuer de décliner, que mon pays ira bien, que les restric­tions seront minimes ou inexis­tantes. Et que chacun puisse entrer libre­ment et c’est ce que nous voulons, ce que nous atten­dons. Dans ce cas, Novak sera le bien­venu comme tous les joueurs. »