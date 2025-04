Un peu plus de deux semaines après sa très belle victoire face à Stefanos Tsitsipas en quarts de finale à Monte‐Carlo, Lorenzo Musetti va retrouver le Grec, ce lundi pour une place en huitièmes de finale du Masters 1000 de Madrid.

Interrogé à propos de ce deuxième acte cette saison sur terre battue, l’Italien se verrait bien réitérer la même perfor­mance même s’il s’at­tend forcé­ment à une réac­tion du Grec.

« Il aura envie de prendre sa revanche, mais je pense que je suis prêt à me battre à nouveau, comme nous l’avons fait à Monte‐Carlo. Bien sûr, pour moi, c’était l’une de mes plus grandes réus­sites. Et j’ai vu qu’il a dit cela (qu’il était déçu) après le match. J’ai souvent été dans cette situa­tion. Honnêtement, il y a beau­coup de défaites diffi­ciles à encaisser au cours d’une année, d’une carrière, d’une saison. Mais je pense que l’ob­jectif pour moi est d’es­sayer de me concen­trer sur mon jeu. »