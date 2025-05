Précis du fond du court, offensif dans les moments clés, Jack Draper qui va pointer à la deuxième place à la Race ce lundi continue sa progres­sion et commence réel­le­ment à devenir l’un des « ténors » du circuit.

A l’issue de sa défaite, Lorenzo Musetti était conscient des progrès accom­plis par un joueur qu’il connait bien.

« Ce qui est impres­sion­nant chez lui, c’est que c’est un joueur complet. Je dirais qu’il est impres­sion­nant même lors­qu’il défend. Et bien sûr, un gaucher peut très bien servir, et surtout pour un revers à une main, ce n’est pas facile. Aujourd’hui,

j’ai beau­coup essayé d’aller vers son revers, car bien sûr, son coup droit est très lourd et il frappe beau­coup de coups gagnants. Ça marchait vraiment »