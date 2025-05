Peu après leur affron­te­ment en demi‐finale du Masters 1000 de Monte‐Carlo, Lorenzo Musetti et Alex De Minaur se dispu­taient un place en quarts de finale à Madrid. Sorti victo­rieux d’une rencontre à sens unique (6−4, 6–2), l’Italien fera son entrée dans le top 10 pour la première fois de sa carrière.

Alors qu’en inter­view d’après match, il a assuré déjà faire partie de l’élite dans son esprit : « Après ma finale à Monte‐Carlo, j’ai senti que quelque chose avait changé. J’ai eu ce décilc que j’at­ten­dais depuis long­temps. Je me sens plus en confiance par rapport à ce que je dois faire sur le court. J’ai l’at­ti­tude et la menta­lité d’un top 10 désormais. »

L’Italien a avoué en confé­rence de presse : « Honnêtement, je ne savais pas que gagner ce match me place­rait dans le top 10. Peut‐être que s’il je l’avait su, je n’aurais pas aussi bien joué. »