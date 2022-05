Vainqueur très tard ce lundi soir de Karen Khachanov alors qu’il restait sur des perfor­mances très miti­gées sur le circuit Challenger, Lucas Pouille, invité par les orga­ni­sa­teurs et notam­ment grâce à son agent qui est aussi le direc­teur du tournoi, a fait taire certaines critiques en décro­chant sa première victoire face à top 30 mondial depuis près de trois ans.

Interrogé par L’Équipe à l’issue de la rencontre, celui qui affron­tera Stefanos Tsitsipas au prochain tour est déter­miné à revenir à son meilleur clas­se­ment (10e en 2018).

« On a de la chance de jouer ce match en Espagne parce que dans la plupart des pays du monde, il n’y aurait plus personne, souriait‐il à la sortie du terrain. Ici, ils vivent tard et ils aiment le tennis. C’était super, il y avait une super ambiance. Les gens avaient envie de voir trois sets donc ils étaient un peu plus contre moi à la fin, mais c’est pour ça que j’adore jouer ces grands tour­nois et que j’ai envie de revenir à mon meilleur clas­se­ment : pour jouer constam­ment les meilleurs du monde dans des bonnes ambiances. Je suis très content du match aujourd’hui (lundi). Du début à la fin, c’est bon. Je suis resté positif tout le temps, même quand j’avais des balles de break à sauver (7 sur 7 sauvées). J’ai été à la fois agressif et solide. Je suis très content. »