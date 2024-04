Depuis Madrid où Punto de Break a recueilli ses propos, Tomas Machac est revenu sur sa défaite contre Jannik Sinner en quarts de finale du dernier Masters 1000 de Miami, le 27 mars dernier (6−4, 6–2).

« C’était quelque chose de spécial, c’est certain. C’était un match impor­tant pour moi car il m’a permis de me rendre compte de la rapi­dité des meilleurs joueurs du monde et du niveau de préci­sion qu’il faut atteindre pour pouvoir riva­liser avec eux. C’est le meilleur joueur que j’ai jamais affronté. Je retiens beau­coup de positif de ce match, il m’a permis d’ap­prendre beau­coup de choses et de travailler plus dur pour combler l’écart », a déclaré le 50e mondial qui avait égale­ment eu la chance d’af­fronter Novak Djokovic à l’oc­ca­sion du premier tour du tournoi de Dubaï, en février 2023. Il s’était incliné de justesse lors du jeu décisif du troi­sième set : 6–3, 3–6, 7–6(1).