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Mahut plus qu’im­pres­sionné par l’évo­lu­tion de Fils : « Là où il pouvait parfois se frus­trer, main­te­nant, il reste dedans parce qu’il a faim de tennis. Dans son jeu, tout est très structuré »

Par
Jean Muller
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S’exprimant auprès de nos confrères de l’Equipe, Nicolas Mahut a dressé un petit bilan du nouveau Arthur Fils qui est entrain de « naître ».

« Je trouve que c’est beau­coup plus stable et cadré ce qu’il fait. C’est peut‐être par moments moins brillant, mais c’est très orga­nisé. Il dégage une grande assu­rance, une grande confiance en lui et une grande déter­mi­na­tion. Un peu de fraî­cheur, aussi après avoir été absent six mois. Là où il pouvait parfois se frus­trer, main­te­nant, il reste dedans parce qu’il a faim de tennis. Dans son jeu, tout est très struc­turé. »

Ce jour, il va affronter le Tchèque Jiri Lehecka, c’est pas vrai­ment un bon souvenir puis­qu’il s’était incliné sèche­ment (2−6, 2–6) lors de la demi‐finale du Masters1000 de Miami.




Publié le mercredi 29 avril 2026 à 08:50

A propos de l’auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

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