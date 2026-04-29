S’exprimant auprès de nos confrères de l’Equipe, Nicolas Mahut a dressé un petit bilan du nouveau Arthur Fils qui est entrain de « naître ».
« C’est beaucoup plus stable et cadré ce qu’Arthur (Fils) fait. C’est peut‐être par moments moins brillant, mais c’est très organisé. Il dégage une grande assurance, une grande confiance et une grande détermination. Dans son jeu, tout est très structuré. » https://t.co/qpXXsTdLvz— Quentin Moynet (@QuentinMoynet) April 28, 2026
« Je trouve que c’est beaucoup plus stable et cadré ce qu’il fait. C’est peut‐être par moments moins brillant, mais c’est très organisé. Il dégage une grande assurance, une grande confiance en lui et une grande détermination. Un peu de fraîcheur, aussi après avoir été absent six mois. Là où il pouvait parfois se frustrer, maintenant, il reste dedans parce qu’il a faim de tennis. Dans son jeu, tout est très structuré. »
Ce jour, il va affronter le Tchèque Jiri Lehecka, c’est pas vraiment un bon souvenir puisqu’il s’était incliné sèchement (2−6, 2–6) lors de la demi‐finale du Masters1000 de Miami.
Publié le mercredi 29 avril 2026 à 08:50