S’exprimant auprès de nos confrères de l’Equipe, Nicolas Mahut a dressé un petit bilan du nouveau Arthur Fils qui est entrain de « naître ».

« C’est beau­coup plus stable et cadré ce qu’Arthur (Fils) fait. C’est peut‐être par moments moins brillant, mais c’est très orga­nisé. Il dégage une grande assu­rance, une grande confiance et une grande déter­mi­na­tion. Dans son jeu, tout est très struc­turé. » https://t.co/qpXXsTdLvz — Quentin Moynet (@QuentinMoynet) April 28, 2026

« Je trouve que c’est beau­coup plus stable et cadré ce qu’il fait. C’est peut‐être par moments moins brillant, mais c’est très orga­nisé. Il dégage une grande assu­rance, une grande confiance en lui et une grande déter­mi­na­tion. Un peu de fraî­cheur, aussi après avoir été absent six mois. Là où il pouvait parfois se frus­trer, main­te­nant, il reste dedans parce qu’il a faim de tennis. Dans son jeu, tout est très struc­turé. »



Ce jour, il va affronter le Tchèque Jiri Lehecka, c’est pas vrai­ment un bon souvenir puis­qu’il s’était incliné sèche­ment (2−6, 2–6) lors de la demi‐finale du Masters1000 de Miami.









