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Malmené et énervé, Arthur Fils s’acharne sur sa raquette

Par
Thomas S
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Arthur Fils avait déjà un peu préparé le terrain en expli­quant à son arrivée sur le Masters 1000 de Madrid que ce n’était pas un tournoi qui lui réussissait.

Opposé ce vendredi à l’épa­tant péru­vien, Ignacio Buse, au deuxième tour, moins d’une semaine après son titre sur l’ATP 500 de Barcelone, le Français a complè­te­ment craqué après la perte du premier set en fracas­sant à trois reprises sa raquette sur la terre battue madrilène. 

Battu au jeu décisif, 7 points à 3, après une heure de jeu, le protégé de Goran Ivanisevic va devoir retrouver ses esprit pour éviter une élimi­na­tion d’en­trée qui ferait un peu tâche après son magni­fique début de saison.

Publié le vendredi 24 avril 2026 à 16:31

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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