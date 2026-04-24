Arthur Fils avait déjà un peu préparé le terrain en expli­quant à son arrivée sur le Masters 1000 de Madrid que ce n’était pas un tournoi qui lui réussissait.

Opposé ce vendredi à l’épa­tant péru­vien, Ignacio Buse, au deuxième tour, moins d’une semaine après son titre sur l’ATP 500 de Barcelone, le Français a complè­te­ment craqué après la perte du premier set en fracas­sant à trois reprises sa raquette sur la terre battue madrilène.

🇫🇷 Arthur Fils active le mode Daniil Medvedev en détrui­sant sa raquette ! Le Français évacue à sa façon la perte du premier set au tie‐break contre Ignacio Buse (7−6) à Madrid #MMOpen #HomeOfTennis pic.twitter.com/Km4BsuUXJu — Eurosport France (@Eurosport_FR) April 24, 2026

Battu au jeu décisif, 7 points à 3, après une heure de jeu, le protégé de Goran Ivanisevic va devoir retrouver ses esprit pour éviter une élimi­na­tion d’en­trée qui ferait un peu tâche après son magni­fique début de saison.