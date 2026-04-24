Arthur Fils avait déjà un peu préparé le terrain en expliquant à son arrivée sur le Masters 1000 de Madrid que ce n’était pas un tournoi qui lui réussissait.
Opposé ce vendredi à l’épatant péruvien, Ignacio Buse, au deuxième tour, moins d’une semaine après son titre sur l’ATP 500 de Barcelone, le Français a complètement craqué après la perte du premier set en fracassant à trois reprises sa raquette sur la terre battue madrilène.
🇫🇷 Arthur Fils active le mode Daniil Medvedev en détruisant sa raquette ! Le Français évacue à sa façon la perte du premier set au tie‐break contre Ignacio Buse (7−6) à Madrid #MMOpen #HomeOfTennis pic.twitter.com/Km4BsuUXJu— Eurosport France (@Eurosport_FR) April 24, 2026
Battu au jeu décisif, 7 points à 3, après une heure de jeu, le protégé de Goran Ivanisevic va devoir retrouver ses esprit pour éviter une élimination d’entrée qui ferait un peu tâche après son magnifique début de saison.
Publié le vendredi 24 avril 2026 à 16:31