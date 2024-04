Avant les retrou­vailles entre Rafael Nadal et Alex de Minaur ce samedi à l’oc­ca­sion du deuxième tour du Masters 1000 de Madrid, Marc Lopez, co‐entraîneur avec Carlos Moya de l’homme aux 14 Roland‐Garros, a fait quelques confi­dences au micro du tournoi sur l’état d’es­prit actuel de son joueur.

« Qu’en est‐il de Roland‐Garros ? Je pense qu’il n’est pas à 100% en ce moment, ce qui est normal, mais nous essayons de lui dire qu’il est meilleur qu’il ne le pense. La terre battue donne toujours plus de temps. Mais ici les gens frappent plus fort et cela semble ne pas le rendre très confiant. Notre travail est de le mettre en confiance. Je pense qu’il est compé­titif, qu’il s’amé­liore jour après jour et qu’il fait des pas en avant pour arriver à Roland Garros de la meilleure façon possible, ce qui est le grand objectif. »