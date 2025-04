Marc Lopez, ancien coach de Rafael Nadal de 2021 à 2024 (aux côtés de Carlos Moya) et ancien parte­naire de double avec qui il a remporté la médaille d’or aux Jeux Olympiques de Rio 2016, s’est récem­ment exprimé sur la chaîne Youtube de l’Open de Madrid concer­nant la diffi­culté d’en­traîner un tel champion.

« Dès la première minute, il m’a dit : ‘Je t’en­gage en tant qu’en­traî­neur, pas en tant qu’ami, ni en tant que parte­naire d’en­traî­ne­ment, ni en tant que coéqui­pier. Je t’en­gage pour que tu me dises ce que je dois faire de bien et ce que tu penses.’ Et dans ce cas, c’était plus un problème pour moi. Je me disais inté­rieu­re­ment, voyons comment je vais pouvoir dire à Rafa comment il doit frapper un coup droit, un revers ou une volée. C’est diffi­cile, mais il m’a fallu un peu de temps pour m’adapter. Cela m’a beau­coup aidé de voir Carlos Moya le faire parce qu’en fin de compte, c’est aussi un ami et un coéqui­pier. Il est passé par là et m’a beau­coup aidé. C’est vrai que je l’ai beau­coup copié, je me suis beau­coup appuyé sur Carlos et à la fin j’ai pu y arriver et je lui ai dit tout ce que je pensais. Ce furent trois années très agréables à ses côtés. »