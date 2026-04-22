Lors d’une interview accordée au quotidien AS à Madrid, où il a battu le Belge Zizou Bergs au premier tour (4−6, 6–3, 6–4), Marin Cilic a comparé le niveau des adversaires de Jannik Sinner et Carlos Alcaraz à celui des joueurs qui tentaient de bousculer Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic. L’un des grands débats du moment dans le monde du tennis…
Question : « Vous faisiez partie de l’élite qui se trouvait derrière ces trois grands (Federer, Nadal et Djokovic). Pensez‐vous qu’aujourd’hui, ceux qui se situent derrière Sinner et Alcaraz sont plus faibles qu’eux ?«
Marin Cilic : « Non, ce n’est pas le cas. Je ne dirais pas que les joueurs d’aujourd’hui sont plus faibles que ceux de l’ère du Big 3. Je pense que ceux de l’époque étaient un peu plus réguliers dans leurs résultats. Mais le niveau maximal, quand on voit des joueurs comme Ruud, Fritz ou Zverev, est incroyablement élevé. Il y en a beaucoup qui peuvent jouer un tennis incroyable. Il s’agit de trouver le moyen de maintenir ce niveau plus longtemps. »
Publié le mercredi 22 avril 2026 à 16:28