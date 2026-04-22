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Marin Cilic : « Je ne dis pas que les adver­saires d’Alcaraz et de Sinner sont moins forts que ceux de Federer, Nadal et Djokovic, mais j’ai le senti­ment qu’à l’époque du Big 3, les joueurs étaient globa­le­ment plus régu­liers dans leurs performances »

Par
Baptiste Mulatier
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Lors d’une inter­view accordée au quoti­dien AS à Madrid, où il a battu le Belge Zizou Bergs au premier tour (4−6, 6–3, 6–4), Marin Cilic a comparé le niveau des adver­saires de Jannik Sinner et Carlos Alcaraz à celui des joueurs qui tentaient de bous­culer Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic. L’un des grands débats du moment dans le monde du tennis…

Question : « Vous faisiez partie de l’élite qui se trou­vait derrière ces trois grands (Federer, Nadal et Djokovic). Pensez‐vous qu’aujourd’hui, ceux qui se situent derrière Sinner et Alcaraz sont plus faibles qu’eux ?« 
Marin Cilic : « Non, ce n’est pas le cas. Je ne dirais pas que les joueurs d’aujourd’hui sont plus faibles que ceux de l’ère du Big 3. Je pense que ceux de l’époque étaient un peu plus régu­liers dans leurs résul­tats. Mais le niveau maximal, quand on voit des joueurs comme Ruud, Fritz ou Zverev, est incroya­ble­ment élevé. Il y en a beau­coup qui peuvent jouer un tennis incroyable. Il s’agit de trouver le moyen de main­tenir ce niveau plus longtemps. »

Publié le mercredi 22 avril 2026 à 16:28

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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