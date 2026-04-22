Lors d’une inter­view accordée au quoti­dien AS à Madrid, où il a battu le Belge Zizou Bergs au premier tour (4−6, 6–3, 6–4), Marin Cilic a comparé le niveau des adver­saires de Jannik Sinner et Carlos Alcaraz à celui des joueurs qui tentaient de bous­culer Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic. L’un des grands débats du moment dans le monde du tennis…

Question : « Vous faisiez partie de l’élite qui se trou­vait derrière ces trois grands (Federer, Nadal et Djokovic). Pensez‐vous qu’aujourd’hui, ceux qui se situent derrière Sinner et Alcaraz sont plus faibles qu’eux ?«

Marin Cilic : « Non, ce n’est pas le cas. Je ne dirais pas que les joueurs d’aujourd’hui sont plus faibles que ceux de l’ère du Big 3. Je pense que ceux de l’époque étaient un peu plus régu­liers dans leurs résul­tats. Mais le niveau maximal, quand on voit des joueurs comme Ruud, Fritz ou Zverev, est incroya­ble­ment élevé. Il y en a beau­coup qui peuvent jouer un tennis incroyable. Il s’agit de trouver le moyen de main­tenir ce niveau plus longtemps. »