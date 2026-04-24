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Marin Cilic n’est pas en manque concer­nant Nadal et Federer : « Je suis content qu’ils ne soient plus là » 

Par
Laurent Trupiano
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Le quoti­dien As est allé à la rencontre de Marin Cilic qui est toujours aussi discret. Son entre­tien est lisse mais il se permet une petite blague du bout des lèvres, rien de plus et surtout pas l’idée de créer une polé­mique. Marin est comme cela depuis qu’il est sur le circuit.

L’idée de jouer contre Rafa Nadal et Roger Federer vous manque‐t‐elle ? Que pensez‐vous d’eux ?
« Oui et non. C’était toujours un plaisir de les regarder jouer, d’abord en tant que joueur, puis en tant que fan de tennis. C’était de la pure poésie en mouve­ment. Leur athlé­tisme, leur tech­nique, leur menta­lité, leur atti­tude et le niveau qu’ils affi­chaient jour après jour étaient incroyables. C’était formi­dable de les regarder jouer et de jouer contre eux, d’ap­prendre de ces matchs. Mais je suis content qu’ils ne soient plus là (rires) »

Publié le vendredi 24 avril 2026 à 08:45

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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