Le quoti­dien As est allé à la rencontre de Marin Cilic qui est toujours aussi discret. Son entre­tien est lisse mais il se permet une petite blague du bout des lèvres, rien de plus et surtout pas l’idée de créer une polé­mique. Marin est comme cela depuis qu’il est sur le circuit.

L’idée de jouer contre Rafa Nadal et Roger Federer vous manque‐t‐elle ? Que pensez‐vous d’eux ?

« Oui et non. C’était toujours un plaisir de les regarder jouer, d’abord en tant que joueur, puis en tant que fan de tennis. C’était de la pure poésie en mouve­ment. Leur athlé­tisme, leur tech­nique, leur menta­lité, leur atti­tude et le niveau qu’ils affi­chaient jour après jour étaient incroyables. C’était formi­dable de les regarder jouer et de jouer contre eux, d’ap­prendre de ces matchs. Mais je suis content qu’ils ne soient plus là (rires) »