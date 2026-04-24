Le quotidien As est allé à la rencontre de Marin Cilic qui est toujours aussi discret. Son entretien est lisse mais il se permet une petite blague du bout des lèvres, rien de plus et surtout pas l’idée de créer une polémique. Marin est comme cela depuis qu’il est sur le circuit.
L’idée de jouer contre Rafa Nadal et Roger Federer vous manque‐t‐elle ? Que pensez‐vous d’eux ?
« Oui et non. C’était toujours un plaisir de les regarder jouer, d’abord en tant que joueur, puis en tant que fan de tennis. C’était de la pure poésie en mouvement. Leur athlétisme, leur technique, leur mentalité, leur attitude et le niveau qu’ils affichaient jour après jour étaient incroyables. C’était formidable de les regarder jouer et de jouer contre eux, d’apprendre de ces matchs. Mais je suis content qu’ils ne soient plus là (rires) »
Publié le vendredi 24 avril 2026 à 08:45