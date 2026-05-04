Jannik Sinner a surclassé Alexander Zverev en finale du Masters 1000 de Madrid (6−1, 6–2), remportant son neuvième duel de suite face au numéro 3 mondial.
Au micro de Sky Sports, la Française Marion Bartoli a livré son analyse sur cette nouvelle leçon donné par le numéro 1 mondial à l’Allemand.
« J’étais assise au bord du court et je n’en croyais pas mes yeux. J’ai eu l’impression que Zverev était en retard sur presque tous les échanges. Lors des matchs précédents, il était toujours en avance sur la balle et disposait d’une demi‐seconde pour décider où aller. Dimanche, il avait une demi‐seconde de retard dans sa préparation, car la balle allait beaucoup plus vite. Le niveau que Sinner a réussi à atteindre sur le court était tout simplement incroyable », a souligné la lauréate de Wimbledon 2013 dans des propos relayés par Tennis Head.
Publié le lundi 4 mai 2026 à 13:50