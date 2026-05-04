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Marion Bartoli, après la victoire de Sinner contre Zverev : « J’étais assise au bord du court et je n’en croyais pas mes yeux »

Par
Baptiste Mulatier
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Jannik Sinner a surclassé Alexander Zverev en finale du Masters 1000 de Madrid (6−1, 6–2), rempor­tant son neuvième duel de suite face au numéro 3 mondial. 

Au micro de Sky Sports, la Française Marion Bartoli a livré son analyse sur cette nouvelle leçon donné par le numéro 1 mondial à l’Allemand. 

« J’étais assise au bord du court et je n’en croyais pas mes yeux. J’ai eu l’impression que Zverev était en retard sur presque tous les échanges. Lors des matchs précé­dents, il était toujours en avance sur la balle et dispo­sait d’une demi‐seconde pour décider où aller. Dimanche, il avait une demi‐seconde de retard dans sa prépa­ra­tion, car la balle allait beau­coup plus vite. Le niveau que Sinner a réussi à atteindre sur le court était tout simple­ment incroyable », a souligné la lauréate de Wimbledon 2013 dans des propos relayés par Tennis Head.

Publié le lundi 4 mai 2026 à 13:50

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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