Jannik Sinner a surclassé Alexander Zverev en finale du Masters 1000 de Madrid (6−1, 6–2), rempor­tant son neuvième duel de suite face au numéro 3 mondial.

Au micro de Sky Sports, la Française Marion Bartoli a livré son analyse sur cette nouvelle leçon donné par le numéro 1 mondial à l’Allemand.

« J’étais assise au bord du court et je n’en croyais pas mes yeux. J’ai eu l’impression que Zverev était en retard sur presque tous les échanges. Lors des matchs précé­dents, il était toujours en avance sur la balle et dispo­sait d’une demi‐seconde pour décider où aller. Dimanche, il avait une demi‐seconde de retard dans sa prépa­ra­tion, car la balle allait beau­coup plus vite. Le niveau que Sinner a réussi à atteindre sur le court était tout simple­ment incroyable », a souligné la lauréate de Wimbledon 2013 dans des propos relayés par Tennis Head.