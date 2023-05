Battu ce mardi par son compa­triote Aslan Karatsev en huitièmes de finale du Masters 1000 de Madrid, Daniil Medvedev a une nouvelle fois fait beau­coup parler de lui.

Hué par le public madri­lène à cause de son atti­tude nerveuse et néga­tive, le 3e joueur mondial était en fait parti­cu­liè­re­ment contrarié par les dimen­sions du court Arantxa Sanchez, le court n°2, alors que le match entre Aryna Sabalenka et Mayar Sherif avait lieu en même temps sur le court Manolo Santana, le court central et prin­cipal du tournoi.

Medvedev, que ya sabéis le gusta irse muy atrás para restar, está casi pegado a la valla, obli­gando al juez de línea a despla­zarse a un lateral para ver el bote de la bola.



En la Arantxa Sánchez Vicario hay menos espacio en los fondos, compa­rado con la Manolo Santana. pic.twitter.com/nwc8htSqtV — José Morón (@jmgmoron) May 2, 2023

Contrarié par cette program­ma­tion et les dimen­sions du court, Daniil a donc fait appel au super­vi­seur. « Il n’y a pas assez d’es­pace derrière le court pour défendre et renvoyer les balles. Je suis désa­van­tagé. Pourquoi suis‐je désa­van­tagé alors que je suis la deuxième tête de série du tournoi ? Je ne comprends pas. C’est un peu étrange, n’est‐ce pas ? », a pesté le joueur russe qui s’adres­sait en réalité davan­tage à l’or­ga­ni­sa­tion du tournoi et son direc­teur, Feliciano Lopez, qu’au super­vi­seur, tota­le­ment impuis­sant et en dehors de toute respon­sa­bi­lité concer­nant la programmation.