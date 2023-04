Lors de son média day à Madrid, le Russe a évoqué les condi­tions de jeu qui sont très spéciales à Madrid.

L’altitude joue un rôle sur la vitesse des balles (NDLR : Madrid se trouve à 646m) mais aussi la struc­ture même des terrains qui ne sont pas des terre battues tradi­tion­nelles comme à Rome par exemple ou sur d’autres tournois.

Du coup, cet évène­ment est très diffé­rent des autres quand on parle de la tournée sur l’ocre.

Daniil y voit un avan­tage pour son jeu même si pour l’ins­tant il n’a jamais vrai­ment briller dans la capi­tale espagnole.

« C’est vrai­ment diffé­rent. Je dirais que c’est un peu comme la terre battue de Roland Garros, où il y a une surface plus dure, ce n’est pas la terre battue où vos jambes et vos balles s’en­foncent dans le sol. C’est une surface un peu plus dure. Il y a aussi l’al­ti­tude, qui fait que les balles volent. D’après les résul­tats des autres joueurs, je devrais pouvoir mieux jouer ici que dans d’autres tour­nois sur terre battue. Jusqu’à présent, je n’y suis pas parvenu, mais chaque année, c’est une nouvelle opportunité. »