Comme hier avec Dominic Thiem, le quoti­dien El Pais nous offre un bel entre­tien. Cette fois, c’est Daniil Medvedev qui est l’in­vité de la rédac­tion. Et le Russe qui aime cet exer­cice, s’en sort plutôt bien. Cuisiné habi­le­ment sur son atti­tude, Daniil se défile pas et se livre avec sincé­rité comme il sait le faire.

Interrogé sur son carac­tère, répon­dant à l’idée qu’il serait à la fois le feu et la glace, le Russe précise les choses avec finesse : « Comme vous venez de le dire, je suis mysté­rieux. Il y a des moments où je ne comprends pas mes propres émotions. Cela m’est arrivé très jeune, j’étais très calme dans ma vie person­nelle et il était diffi­cile de me sortir de là, ou de me mettre en colère. Mais au tennis, c’était bien pire que main­te­nant, je pouvais gagner 3–0 et perdre un point, et soudain je deve­nais fou. Je ne pouvais pas comprendre pour­quoi cela m’était arrivé. Il y a quelques années, j’ai commencé à travailler sur cette ques­tion et j’ai fait beau­coup de progrès. C’est pour­quoi je ne me décri­rais pas comme un fou, possédé par le feu, ni comme l’homme de glace »