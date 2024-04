Dans des propos rapportés par Ubitennis après sa victoire contre l’Italien Matteo Arnaldi pour son entrée en lice au deuxième tour du Masters 1000 de Madrid (2−6, 6–4, 6–4), Daniil Medvedev a commenté le succès de Rafael Nadal contre le 11e mondial, Alex De Minaur.

« J’ai entendu qu’à Barcelone, il disait qu’il n’était pas favori. Je pense que peu importe la forme physique de Rafa, lors­qu’il entre sur le court, en parti­cu­lier sur terre battue, vous avez toujours peur. Et il l’a prouvé ce samedi. 2 heures de jeu. Cela signifie qu’il se sent proba­ble­ment de mieux en mieux. C’est vrai­ment dange­reux. Nous verrons ce qu’il fera plus tard, mais s’il peut jouer de mieux en mieux, je pense que c’est une bonne chose. Ce sera très amusant et diffi­cile pour les autres joueurs. »