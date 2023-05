En confé­rence de presse après sa diffi­cile victoire contre son compa­triote Alexander Shevchenko, Daniil Medvedev, lui‐même sifflé par le public qu’il s’est permis de cham­brer, a pris la défense d’Holger Rune. Ce dernier a eu le droit la veille à une bronca des spec­ta­teurs madri­lènes contre Alejandro Davidovich Fokina la veille.

« J’ai un peu tapé dans ma raquette à la fin du premier set. J’étais déçu de certaines erreurs. Le public a commencé à me huer. Je me suis dit : ‘Allez‑y, sifflez‐moi encore plus’. Mais quand vous jouez un bon point, vous pouvez aussi les mettre de votre côté. J’ai regardé Holger hier sans le son car ma fille dormait derrière la porte. J’ai entendu dire qu’il s’était passé quelque chose. Mais quand vous êtes sifflés, il s’agit de savoir si vous le méritez ou non. Je ne pense pas que Holger ait fait quoi que ce soit. Alors, oui, c’est déce­vant. Personnellement, peut‐être que je méri­tais ces sifflets. »