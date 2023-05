Malgré les condi­tions de jeu spéciales et rapides dans la capi­tale espa­gnole, ce n’est pas aujourd’hui que Daniil Medvedev va tomber amou­reux de la terre battue… et du public madrilène.

Opposé ce mardi, en huitièmes de finale du Masters 1000 de Madrid, à son compa­triote Aslan Karatsev, contre qui il n’a remporté qu’un seul duel sur quatre avant cette cinquième confron­ta­tion, le 3e joueur mondial a de nouveau mordu la pous­sière face à un joueur en pleine renaissance.

Assommé par la puis­sance et la longueur de balle de l’ac­tuel 121e mondial, qui fera logi­que­ment son retour parmi le top 100 mondial à l’issue de ce tournoi, le protégé de Gilles Cervara n’a pu que constater les dégâts après seule­ment 1h40 de jeu : 7–6(1), 6–4.

C’est fini pour Medvedev à Madrid ! Le Russe s’in­cline en deux sets face à son compa­triote issu des quali­fi­ca­tions (7−6, 6–4)



Une défaite à la fois lourde et logique tant Karatsev s’est montré tota­le­ment domi­nant dans le jeu et imper­méable aux nouvelles protes­ta­tions de Medvedev contre le public de la Caja Magica. C’est d’ailleurs la première fois de sa carrière qu’il atteint les quarts de finale d’un Masters 1000 où il sera opposé au vain­queur du duel entre Taylor Fritz et le Chinois Zhizhen Zhang (99e), tombeur surprise de Cameron Norrie ce lundi.