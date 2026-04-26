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Medvedev sur le forfait d’Alcaraz à Roland‐Garros : « On peut dire que la pres­sion est un peu plus forte pour les autres, mais proba­ble­ment pas pour moi, car je n’ai jamais fait long feu là‐bas »

Par
Baptiste Mulatier
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Pour son premier match depuis son humi­liante défaite contre Matteo Berrettini à Monte‐Carlo (6−0, 6–0), Daniil Medvedev s’est relancé en s’imposant contre Fabian Marozsan (50e mondial) lors de son entrée en lice au deuxième tour du Masters 1000 de Madrid : 6–2, 6–7(3), 6–4.

Sur le plateau de Tennis Channel après sa victoire, le 10e joueur s’est exprimé sur le séisme qui a secoué la planète tennis ces derniers jours : le forfait de Carlos Alcaraz pour Roland‐Garros, où l’Espagnol est double tenant du titre. 

« Globalement, je ne pense pas qu’on en parle beau­coup dans les vestiaires, car tout le monde comprend à quel point c’est inat­tendu, personne ne s’y atten­dait. C’est d’autant plus surpre­nant que main­te­nant, pour gagner un Grand Chelem, voire un Masters 1000, il y a de fortes chances qu’il faille battre Alcaraz et Sinner. Et main­te­nant, il ne restera plus qu’à battre Sinner. On pour­rait donc dire que la pres­sion est un peu plus forte pour les autres. Probablement pas pour moi, car je n’ai jamais fait long feu à Roland‐Garros (sourire) , alors je vais juste essayer d’en profiter. Mais bien sûr, je suis vrai­ment désolé pour Carlos. Mais, encore une fois, je ne pense pas que quiconque dans les vestiaires discu­tera sérieu­se­ment de cela, c’est le tennis : on passe à autre chose et on sera heureux de le revoir à son retour. »

Publié le dimanche 26 avril 2026 à 12:10

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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