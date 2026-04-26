Pour son premier match depuis son humiliante défaite contre Matteo Berrettini à Monte‐Carlo (6−0, 6–0), Daniil Medvedev s’est relancé en s’imposant contre Fabian Marozsan (50e mondial) lors de son entrée en lice au deuxième tour du Masters 1000 de Madrid : 6–2, 6–7(3), 6–4.
Sur le plateau de Tennis Channel après sa victoire, le 10e joueur s’est exprimé sur le séisme qui a secoué la planète tennis ces derniers jours : le forfait de Carlos Alcaraz pour Roland‐Garros, où l’Espagnol est double tenant du titre.
« Globalement, je ne pense pas qu’on en parle beaucoup dans les vestiaires, car tout le monde comprend à quel point c’est inattendu, personne ne s’y attendait. C’est d’autant plus surprenant que maintenant, pour gagner un Grand Chelem, voire un Masters 1000, il y a de fortes chances qu’il faille battre Alcaraz et Sinner. Et maintenant, il ne restera plus qu’à battre Sinner. On pourrait donc dire que la pression est un peu plus forte pour les autres. Probablement pas pour moi, car je n’ai jamais fait long feu à Roland‐Garros (sourire) , alors je vais juste essayer d’en profiter. Mais bien sûr, je suis vraiment désolé pour Carlos. Mais, encore une fois, je ne pense pas que quiconque dans les vestiaires discutera sérieusement de cela, c’est le tennis : on passe à autre chose et on sera heureux de le revoir à son retour. »
Publié le dimanche 26 avril 2026 à 12:10