Pour son premier match depuis son humi­liante défaite contre Matteo Berrettini à Monte‐Carlo (6−0, 6–0), Daniil Medvedev s’est relancé en s’imposant contre Fabian Marozsan (50e mondial) lors de son entrée en lice au deuxième tour du Masters 1000 de Madrid : 6–2, 6–7(3), 6–4.

Sur le plateau de Tennis Channel après sa victoire, le 10e joueur s’est exprimé sur le séisme qui a secoué la planète tennis ces derniers jours : le forfait de Carlos Alcaraz pour Roland‐Garros, où l’Espagnol est double tenant du titre.

« Globalement, je ne pense pas qu’on en parle beau­coup dans les vestiaires, car tout le monde comprend à quel point c’est inat­tendu, personne ne s’y atten­dait. C’est d’autant plus surpre­nant que main­te­nant, pour gagner un Grand Chelem, voire un Masters 1000, il y a de fortes chances qu’il faille battre Alcaraz et Sinner. Et main­te­nant, il ne restera plus qu’à battre Sinner. On pour­rait donc dire que la pres­sion est un peu plus forte pour les autres. Probablement pas pour moi, car je n’ai jamais fait long feu à Roland‐Garros (sourire) , alors je vais juste essayer d’en profiter. Mais bien sûr, je suis vrai­ment désolé pour Carlos. Mais, encore une fois, je ne pense pas que quiconque dans les vestiaires discu­tera sérieu­se­ment de cela, c’est le tennis : on passe à autre chose et on sera heureux de le revoir à son retour. »