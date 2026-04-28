Rafael Jodar, 42e mondial à seule­ment 19 ans, fait énor­mé­ment parler de lui dans le monde du tennis ces dernières semaines.

Titré à Marrakech et demi‐finaliste à Barcelone, la nouvelle pépite du tennis espa­gnol s’est qualifié pour les huitièmes de finale du Masters 1000 de Madrid où il a battu le grand espoir brési­lien, né la même année que lui (2006), Joao Fonseca.

Déjà vain­queur de 17 matchs sur le circuit prin­cipal, Jodar obtient un meilleur bilan après 25 matchs que Carlos Alcaraz, Rafael Nadal, Novak Djokovic, Jannik Sinner et Roger Federer.

Dans des propos relayés par Punto de Break, Daniil Medvedev a encensé à son tour le nouveau phénomène.

« J’ai regardé un peu le premier set lors de son troi­sième tour. Je trouve abso­lu­ment incroyable ce qu’il accom­plit à son âge. Surtout vu d’où il vient, puisqu’il était classé environ 900e à l’ATP l’année dernière. Atteindre le top 40 aussi rapi­de­ment est très rare. C’est un immense talent. Et puis il y a toujours la ques­tion : deviendra‐t‐il un fina­liste en Grand Chelem, ou est‐ce simple­ment un très bon joueur ? On ne sait jamais, mais il joue un tennis incroyable et c’est un plaisir de le regarder. »