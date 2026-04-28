Rafael Jodar, 42e mondial à seulement 19 ans, fait énormément parler de lui dans le monde du tennis ces dernières semaines.
Titré à Marrakech et demi‐finaliste à Barcelone, la nouvelle pépite du tennis espagnol s’est qualifié pour les huitièmes de finale du Masters 1000 de Madrid où il a battu le grand espoir brésilien, né la même année que lui (2006), Joao Fonseca.
Déjà vainqueur de 17 matchs sur le circuit principal, Jodar obtient un meilleur bilan après 25 matchs que Carlos Alcaraz, Rafael Nadal, Novak Djokovic, Jannik Sinner et Roger Federer.
Dans des propos relayés par Punto de Break, Daniil Medvedev a encensé à son tour le nouveau phénomène.
« J’ai regardé un peu le premier set lors de son troisième tour. Je trouve absolument incroyable ce qu’il accomplit à son âge. Surtout vu d’où il vient, puisqu’il était classé environ 900e à l’ATP l’année dernière. Atteindre le top 40 aussi rapidement est très rare. C’est un immense talent. Et puis il y a toujours la question : deviendra‐t‐il un finaliste en Grand Chelem, ou est‐ce simplement un très bon joueur ? On ne sait jamais, mais il joue un tennis incroyable et c’est un plaisir de le regarder. »
Publié le mardi 28 avril 2026 à 09:16