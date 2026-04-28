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Medvedev sur le nouveau phéno­mène du circuit : « Deviendra‐t‐il un fina­liste en Grand Chelem, ou est‐ce simple­ment un très bon joueur ? »

Par
Baptiste Mulatier
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Rafael Jodar, 42e mondial à seule­ment 19 ans, fait énor­mé­ment parler de lui dans le monde du tennis ces dernières semaines. 

Titré à Marrakech et demi‐finaliste à Barcelone, la nouvelle pépite du tennis espa­gnol s’est qualifié pour les huitièmes de finale du Masters 1000 de Madrid où il a battu le grand espoir brési­lien, né la même année que lui (2006), Joao Fonseca. 

Déjà vain­queur de 17 matchs sur le circuit prin­cipal, Jodar obtient un meilleur bilan après 25 matchs que Carlos Alcaraz, Rafael Nadal, Novak Djokovic, Jannik Sinner et Roger Federer.

Dans des propos relayés par Punto de Break, Daniil Medvedev a encensé à son tour le nouveau phénomène. 

« J’ai regardé un peu le premier set lors de son troi­sième tour. Je trouve abso­lu­ment incroyable ce qu’il accom­plit à son âge. Surtout vu d’où il vient, puisqu’il était classé environ 900e à l’ATP l’année dernière. Atteindre le top 40 aussi rapi­de­ment est très rare. C’est un immense talent. Et puis il y a toujours la ques­tion : deviendra‐t‐il un fina­liste en Grand Chelem, ou est‐ce simple­ment un très bon joueur ? On ne sait jamais, mais il joue un tennis incroyable et c’est un plaisir de le regarder. »

Publié le mardi 28 avril 2026 à 09:16

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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