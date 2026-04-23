Lors de sa prise de parole à Madrid, Daniil Medvedev s’est exprimé au sujet de la défaite histo­rique infligée par Matteo Berrettini à Monte‐Carlo.



Pour un joueur de ce niveau, prendre 6–0, 6–0 n’est pas quelque chose que l’on accepte facilement.

« Avec un double 6–0, il n’y a pas d’ex­cep­tion ; c’est dur à encaisser à cause de l’hu­mi­lia­tion, mais c’est le sport. Je ne suis ni le premier ni le dernier à qui ça arrive. Ces jours‐là ont été diffi­ciles ; il m’a fallu une semaine entière pour retrouver mon rythme et comprendre ce que j’avais à faire. Heureusement, le tournoi suivant n’était pas immé­diat, ce qui nous a permis de sortir de cette situa­tion serei­ne­ment, grâce à un bon entraî­ne­ment. C’est pour­quoi je joue mieux maintenant »