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Medvedev sur sa défaite 6–0, 6–0 : « Je me suis senti humilié »

Par
Laurent Trupiano
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Lors de sa prise de parole à Madrid, Daniil Medvedev s’est exprimé au sujet de la défaite histo­rique infligée par Matteo Berrettini à Monte‐Carlo.

Pour un joueur de ce niveau, prendre 6–0, 6–0 n’est pas quelque chose que l’on accepte facilement.

« Avec un double 6–0, il n’y a pas d’ex­cep­tion ; c’est dur à encaisser à cause de l’hu­mi­lia­tion, mais c’est le sport. Je ne suis ni le premier ni le dernier à qui ça arrive. Ces jours‐là ont été diffi­ciles ; il m’a fallu une semaine entière pour retrouver mon rythme et comprendre ce que j’avais à faire. Heureusement, le tournoi suivant n’était pas immé­diat, ce qui nous a permis de sortir de cette situa­tion serei­ne­ment, grâce à un bon entraî­ne­ment. C’est pour­quoi je joue mieux maintenant »

Publié le jeudi 23 avril 2026 à 09:10

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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