Lors de sa prise de parole à Madrid, Daniil Medvedev s’est exprimé au sujet de la défaite historique infligée par Matteo Berrettini à Monte‐Carlo.
Pour un joueur de ce niveau, prendre 6–0, 6–0 n’est pas quelque chose que l’on accepte facilement.
« Avec un double 6–0, il n’y a pas d’exception ; c’est dur à encaisser à cause de l’humiliation, mais c’est le sport. Je ne suis ni le premier ni le dernier à qui ça arrive. Ces jours‐là ont été difficiles ; il m’a fallu une semaine entière pour retrouver mon rythme et comprendre ce que j’avais à faire. Heureusement, le tournoi suivant n’était pas immédiat, ce qui nous a permis de sortir de cette situation sereinement, grâce à un bon entraînement. C’est pourquoi je joue mieux maintenant »
Publié le jeudi 23 avril 2026 à 09:10