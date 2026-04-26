Comme Jannik Sinner il y a quelques jours, Daniil Medvedev a été interrogé, en conférence de presse après sa victoire au deuxième tour du Masters 1000 de Madrid, sur un coup bien spécifique du tennis : le smash.
Formalité pour certains, loterie pour d’autres, le Russe semble clairement se situer dans la deuxième catégorie, si l’on en croit ses propos ci‐dessous :
« Je me suis toujours demandé si c’était quelque chose qu’on apprenait dès le plus jeune âge ou si c’était un talent inné. Moi, j’ai parfois du mal. Il y a des joueurs qui, même à l’entraînement, se moquent de la position et réussissent 10 sur 10. Et je me dis : comment font‐ils ? Chez moi, la balle part vers le haut, vers le bas, sur les côtés… je ne comprends pas bien quand elle redescend. J’ai du mal, mais quand j’en ai l’occasion, j’essaie de faire le coup gagnant. C’est un coup difficile pour moi, même si je sais que pour d’autres ce n’est pas le cas, et je me demande vraiment pourquoi. »
Publié le dimanche 26 avril 2026 à 16:06