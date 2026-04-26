Comme Jannik Sinner il y a quelques jours, Daniil Medvedev a été inter­rogé, en confé­rence de presse après sa victoire au deuxième tour du Masters 1000 de Madrid, sur un coup bien spéci­fique du tennis : le smash.

Formalité pour certains, loterie pour d’autres, le Russe semble clai­re­ment se situer dans la deuxième caté­gorie, si l’on en croit ses propos ci‐dessous :

« Je me suis toujours demandé si c’était quelque chose qu’on appre­nait dès le plus jeune âge ou si c’était un talent inné. Moi, j’ai parfois du mal. Il y a des joueurs qui, même à l’en­traî­ne­ment, se moquent de la posi­tion et réus­sissent 10 sur 10. Et je me dis : comment font‐ils ? Chez moi, la balle part vers le haut, vers le bas, sur les côtés… je ne comprends pas bien quand elle redes­cend. J’ai du mal, mais quand j’en ai l’oc­ca­sion, j’es­saie de faire le coup gagnant. C’est un coup diffi­cile pour moi, même si je sais que pour d’autres ce n’est pas le cas, et je me demande vrai­ment pourquoi. »