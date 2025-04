Jakub faisait son retour à la compé­ti­tion après sa victoire à Miami. Solide et précis, il est parvenu à dominer Shelton dans un duel de serveurs. Même si l’ocre n’est pas sa surface favo­rite, le Tchèque veut aller le plus loin possible et conti­nuer à progresser.

« Le meilleur, c’est sans aucun doute ma première victoire en Masters 1000. C’est une sensa­tion incroyable. J’ai beau­coup apprécié, avec ma famille et mes amis. Je sais que ce n’est qu’un tournoi. J’essaie de m’amé­liorer chaque semaine. Oui, je l’ai gagné. Mais le chemin est encore long. Mes objec­tifs sont encore plus ambi­tieux. On verra bien. Ce n’est pas un défi, certes, mais je pense que chaque athlète a ses obli­ga­tions, comme les médias. C’est toujours diffi­cile de rester concentré. Pour moi, le plus impor­tant, c’est de rester concentré… et c’est ce que j’ai fait. Je pense à moi, à la façon de m’amé­liorer et de faire mieux. Il n’est jamais écrit qu’on ne peut pas gagner plus de titres. Alors, on fonce. »