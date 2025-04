Mikael Tillström, entraî­neur du joueur Français Gaël Monfils depuis près de 10 ans (à l’US Open 2016), a exprimé à l’Equipe son senti­ment concer­nant un doyen encore redou­table à 39 ans (après vingt ans sur le circuit).

« Gaël sent, et je le vois aussi, que son tennis vaut en ce moment le top 20 mondial. Ça n’a pas vrai­ment d’im­por­tance s’il ne revient jamais concrè­te­ment dans le top 20. L’essentiel, c’est qu’il ressente une joie profonde à se dire qu’a­près vingt ans sur le circuit, il peut encore être compé­titif tout en haut, résister et battre les meilleurs. Cette joie, il l’ap­porte sur le court, et c’est pour ça que les gens l’aiment, parce que son amour pour le jeu trans­pire quand il est sur le terrain. »

Ce vendredi 25 avril, Gaël Monfils sera opposé à Andrey Rublev, 8e joueur mondial contre qui il avait été bous­culé à Monte‐Carlo quelques semaines aupa­ra­vant, pour le second tour du Masters 1000 de Madrid.