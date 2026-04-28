Casper Ruud a vraiment eu chaud face à Stefanos Tsitsipas, ce mardi, en huitièmes de finale du Masters 1000 de Madrid.
Mené et malmené dans le dernier set où il a sauvé deux balles de match sur son service, à 5–3, avant de réaliser son seul break du match, à 5–4, le Norvégien, également derrière au jeu décisif (3−1) a trouvé les ressources pour s’imposer face à un adversaire en manque total de confiance ces dernières semaines.
Un succès (7−6, 6–7, 7–6) qui lui permet de rester en vie dans un tournoi où il est tenant du titre et où il a beaucoup à perdre en termes de points et de classement (il quittera le Top 20 en cas de défaite avant les demi‐finales).
𝗖𝗿𝘂𝗲𝗹. Au terme d’un match assez fou, Stefanos Tsitsipas s’incline face au tenant du titre Casper Ruud, malgré deux balles de match à 5–3 🫤 pic.twitter.com/uRCi39AoQo— Eurosport France (@Eurosport_FR) April 28, 2026
Interrogé sur le court après cette victoire un peu miraculeuse, le double finaliste en Grand Chelem était forcément soulagé.
« J’étais tout prêt de rentrer à la maison. Je suis fier de la manière avec laquelle je suis revenu et j’ai combattu. C’était vraiment un match serré. J’ai fait un excellent début de troisième set puis j’ai peu à peu perdu perdu le fil avec mon plan de jeu. Il a breaké, j’ai dû me reconcentrer, changer d’état d’esprit et je crois que mon passing à 3–3 dans le jeu décisif a été le tournant. Je suis vraiment content de moi. »
Publié le mardi 28 avril 2026 à 18:22