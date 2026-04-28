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Miraculé, Ruud fait très mal à Tsitsipas : « J’étais tout prêt de rentrer déjà à la maison »

Par
Thomas S
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Casper Ruud a vrai­ment eu chaud face à Stefanos Tsitsipas, ce mardi, en huitièmes de finale du Masters 1000 de Madrid.

Mené et malmené dans le dernier set où il a sauvé deux balles de match sur son service, à 5–3, avant de réaliser son seul break du match, à 5–4, le Norvégien, égale­ment derrière au jeu décisif (3−1) a trouvé les ressources pour s’im­poser face à un adver­saire en manque total de confiance ces dernières semaines. 

Un succès (7−6, 6–7, 7–6) qui lui permet de rester en vie dans un tournoi où il est tenant du titre et où il a beau­coup à perdre en termes de points et de clas­se­ment (il quit­tera le Top 20 en cas de défaite avant les demi‐finales).

Interrogé sur le court après cette victoire un peu mira­cu­leuse, le double fina­liste en Grand Chelem était forcé­ment soulagé. 

« J’étais tout prêt de rentrer à la maison. Je suis fier de la manière avec laquelle je suis revenu et j’ai combattu. C’était vrai­ment un match serré. J’ai fait un excellent début de troi­sième set puis j’ai peu à peu perdu perdu le fil avec mon plan de jeu. Il a breaké, j’ai dû me recon­cen­trer, changer d’état d’es­prit et je crois que mon passing à 3–3 dans le jeu décisif a été le tour­nant. Je suis vrai­ment content de moi. »

Publié le mardi 28 avril 2026 à 18:22

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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