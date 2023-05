« Quand tu fais 24 semaines, tu peux en faire 25 ! », expli­quait Patrick Mouratoglou à Monte‐Carlos, toujours présent aux côtés d’Holger Rune à Monte‐Carlo début avril alors qu’ils avaient annoncé quelques jours plus tôt leur sépa­ra­tion.

La situa­tion, encore compré­hen­sible à ce moment précis, devient un peu plus complexe. Si l’en­traî­neur fran­çais n’était pas présent à Munich où le Danois a conservé son titre, il a en revanche fait le dépla­ce­ment à Madrid aux côtés du 7e mondial, battu ce dimanche soir en 16es de finale par Alejandro Davidovich Fokina.

« C’est un long voyage, et la chose qui compte le plus, c’est d’aller dans la bonne direc­tion et de profiter de chaque pas avec enthou­siasme et passion. Le tournoi de Madrid faisait partie de ce processus », a d’ailleurs écrit Mouratoglou sur Facebook après cette élimination.

Les deux prin­ci­paux inté­ressés éclair­ci­ront peut‐être la situa­tion dans les prochains jours. Prochaine étape pour Rune, le Masters 1000 de Rome du 10 au 21 mai avant Roland‐Garros (28 mai au 11 juin).