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Moutet s’attire les foudres du public espa­gnol : « Ce n’est pas une raison pour insulter qui que ce soit… »

Par
Baptiste Mulatier
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Spécialiste reconnu du service à la cuillère sur le circuit, Corentin Moutet a fait réagir le public madri­lène en enchaî­nant ce geste à plusieurs reprises face au qualifié espa­gnol Daniel Mérida Aguilar (102e mondial), au deuxième tour du Masters 1000 de Madrid.

Sifflé, et même insulté par une partie des spec­ta­teurs, le Français a toute­fois reçu le soutien du jour­na­liste espa­gnol José Morón, suivi par plus de 90 000 personnes sur le réseau social X.

« Je ne comprends pas que des spec­ta­teurs traitent un joueur de ‘débile’ à cause d’un service à la cuillère. Que ce coup te plaise ou non, ce n’est pas une raison pour insulter qui que ce soit. C’est un coup auto­risé et valable comme n’importe quel autre. »

À noter que Corentin Moutet s’est fina­le­ment incliné en deux sets, après un peu moins de deux heures de jeu : 6–3, 6–4.

Publié le dimanche 26 avril 2026 à 10:41

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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