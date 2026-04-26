Spécialiste reconnu du service à la cuillère sur le circuit, Corentin Moutet a fait réagir le public madrilène en enchaînant ce geste à plusieurs reprises face au qualifié espagnol Daniel Mérida Aguilar (102e mondial), au deuxième tour du Masters 1000 de Madrid.
Sifflé, et même insulté par une partie des spectateurs, le Français a toutefois reçu le soutien du journaliste espagnol José Morón, suivi par plus de 90 000 personnes sur le réseau social X.
« Je ne comprends pas que des spectateurs traitent un joueur de ‘débile’ à cause d’un service à la cuillère. Que ce coup te plaise ou non, ce n’est pas une raison pour insulter qui que ce soit. C’est un coup autorisé et valable comme n’importe quel autre. »
Aquí el momento en el que Moutet encadena varios saques por abajo.— José Morón (@jmgmoron) April 25, 2026
La grada encendidísima y llamándolo “tonto” cuando perdió el punto.
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À noter que Corentin Moutet s’est finalement incliné en deux sets, après un peu moins de deux heures de jeu : 6–3, 6–4.
Publié le dimanche 26 avril 2026 à 10:41