Spécialiste reconnu du service à la cuillère sur le circuit, Corentin Moutet a fait réagir le public madri­lène en enchaî­nant ce geste à plusieurs reprises face au qualifié espa­gnol Daniel Mérida Aguilar (102e mondial), au deuxième tour du Masters 1000 de Madrid.

Sifflé, et même insulté par une partie des spec­ta­teurs, le Français a toute­fois reçu le soutien du jour­na­liste espa­gnol José Morón, suivi par plus de 90 000 personnes sur le réseau social X.

« Je ne comprends pas que des spec­ta­teurs traitent un joueur de ‘débile’ à cause d’un service à la cuillère. Que ce coup te plaise ou non, ce n’est pas une raison pour insulter qui que ce soit. C’est un coup auto­risé et valable comme n’importe quel autre. »

Aquí el momento en el que Moutet enca­dena varios saques por abajo.



La grada encen­didí­sima y llamán­dolo “tonto” cuando perdió el punto.



🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️ pic.twitter.com/8BCGD28bNJ https://t.co/GjTPuik370 — José Morón (@jmgmoron) April 25, 2026

À noter que Corentin Moutet s’est fina­le­ment incliné en deux sets, après un peu moins de deux heures de jeu : 6–3, 6–4.