Éliminé dès son entrée en lice du Masters 1000 de Madrid face à Mariano Navone (6−4, 6–4), Giovanni Mpetshi Perricard est en panne de résul­tats posi­tifs depuis plusieurs semaines.

Si le talent du joueur est évident, notam­ment au service, Boris Becker tenait à tempérer sur l’emballement média­tique autour du 37e joueur mondial en janvier dernier, esti­mant qu’il « doit déve­lopper les autres aspects de son tennis ».

Invité par nos confrères de Relevo à réagir aux propos de Boum Boum, le trico­lore s’est montré réceptif à l’ana­lyse du sextuple lauréat en Grand Chelem.

« C’est vrai que j’ai déjà joué quelques Grand Chelem en deuxième semaine, l’année dernière par exemple (il a atteint les huitièmes de finale à Wimbledon NDLR), mais je comprends ce qu’il veut dire, qu’il veut me voir plus régu­liè­re­ment, oui. C’est toujours agréable d’en­tendre des mots comme ça de la part d’une légende comme Boris. Peut‐être que j’au­rais besoin de plus de conseils de sa part. Cela m’ai­de­rait beau­coup et je serais très heureux de pouvoir m’as­seoir et parler avec lui. »