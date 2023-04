Qualifié pour les huitièmes de finale du Masters 1000 de Madrid après une victoire en trois manches face à l’Italien Matteo Arnaldi ce dimanche (3−6, 6–3, 6–1), l’Espagnol Jaume Munar est revenu en confé­rence de presse sur le niveau actuel du circuit comparé il y a une dizaine d’années.

« Le circuit est plus serré que jamais. Chaque semaine, j’es­saie de voir grand et de rêver, même s’il est très diffi­cile de gagner des matchs, il est aussi plus facile de passer quelques tours. C’est ce que l’on constate après le déclin du Top 10 fixe d’il y a quelques années avec Ferrer, Berdych, Djokovic, Nadal, qui ne perdaient pas de matches. Aujourd’hui, c’est très diffé­rent. Le clas­se­ment marque votre niveau par rapport à une année, mais par rapport à un jour, le niveau est très homogène. »