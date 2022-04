Alors que Rafael Nadal, Novak Djokovic et Carlos Alcaraz sont tombés dans la même partie de tableau suite au tirage au sort de l’édi­tion 2022 du Masters 1000 de Madrid, il faut se pencher de plus près sur les plus belles rencontres de ce premier tour ainsi que sur le sort des joueurs français.

Tous deux pas assez bien classés pour inté­grer direc­te­ment ce tableau madri­lène très dense, Dominic Thiem, qui utilise un clas­se­ment protégé, et Andy Murray, invité géné­reu­se­ment par les orga­ni­sa­teurs, se retrou­ve­ront dès le premier tour. Un cadeau ni pour le premier, qui revient juste d’une longue absence suite à une bles­sure au poignet, ni pour le deuxième, qui ne devait initia­le­ment pas jouer sur terre battue avant de changer d’avis. Même s’ils ne sont pas dans la meilleure forme de leur vie, cela reste un duel ente deux vain­queurs de Grand Chelem. Malheur au perdant.

Si pas moins de quatre joueurs trico­lores sont inscrits en quali­fi­ca­tions qui débu­te­ront ce samedi, à savoir Ugo Humbert (tête de série numéro une), Adrian Mannarino, Hugo Gaston et Benoît Paire, il n’y a pour le moment que deux Français dans le grand tableau avec l’in­vité surprise Lucas Pouille, dont l’agent est aussi le direc­teur du tournoi.

21e mondial et de retour en compé­ti­tion après deux semaines de pause suite à une bles­sure au pied, Gaël Monfils débu­tera face à l’in­vité espa­gnol Gimeno Valero, âgé de 20 ans et 369e mondial. Un match norma­le­ment tran­quille pour une mise en route avant le duel tant redouté du deuxième tour face au numéro 1 mondial, Novak Djokovic, contre lequel il n’a toujours pas gagné après… 17 confrontations…

Pour Lucas Pouille, coaché depuis peu par Félix Mantilla, cela s’an­nonce très compliqué avec un match d’en­trée face au Russe Karen Khachanov, seule­ment battu par Djokovic en demi‐finale de l’Open de Serbie.

Le premier tour des Français :

Gaël Monfils (FRA) – [WC] Carlos Gimeno Valero (ESP)

Lucas Pouille (FRA) – Karen Khachanov (RUS)

Les premiers tours à retenir :

[WC] Andy Murray (GBR) – [PR] Dominic Thiem (AUT)

[PR] Borna Coric (CRO) – Roberto Bautista Agut (ESP)

Miomir Kecmanovic (SRB) – Alexander Bublik (KAZ)

Nikoloz Basilashvili (GEO) – Fabio Fognini (ITA)

Tommy Paul (USA) – [10] Jannik Sinner (ITA)

[15] Reilly Opelka (USA) – Sebastian Korda (USA)

