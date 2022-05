Vainqueur de Dominic Thiem ce lundi soir (6–3, 6–4), l’in­vité surprise de Madrid vit pour le moment une semaine parfaite. L’Écossais semble autant s’amuser en match qu’à l’en­trai­ne­ment comme il l’a expliqué après sa victoire face à l’Autrichien.

« C’est fantas­tique pour moi. Hier (dimanche), je me suis entraîné avec De Minaur. J’ai égale­ment joué des sets avec Shapovalov, Evans et Draper. Je me consi­dère proba­ble­ment comme l’un des pires joueurs avec qui s’en­traîner. Je me souviens de mon coach en 2016 lors de ma meilleure année sur le circuit qui m’avait dit : ‘Je pense que tu as gagné deux sets d’en­traî­ne­ment dans toute l’année’. En fait, je ne joue jamais vrai­ment bien à l’en­traî­ne­ment. J’essaie de faire de mon mieux mais ce n’est pas pareil. Je donne beau­coup plus dans les matchs. C’est très impor­tant pour moi de partager le terrain avec ces joueurs, ils m’obligent à m’amé­liorer physi­que­ment. C’est l’une des raisons pour lesquelles je suis venu jouer sur terre battue. »