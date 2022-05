La réac­tion d’Andy Murray était l’une des plus atten­dues. Dans une inter­view accordée à la BBC, il a enfin donné son avis sur la déci­sion de Wimbledon d’ex­clure les joueurs russes et biélo­russes de son édition 2022. Le Britannique ne tranche pas mais exprime sa compassion.

« J’ai parlé à certains des joueurs russes et aux joueurs ukrai­niens égale­ment. Je me sens très mal pour les joueurs qui ne sont pas auto­risés à jouer et je comprends qu’ils trouvent cela injuste, mais je connais aussi certaines des personnes qui travaillent à Wimbledon et je sais combien la situa­tion est diffi­cile. C’est une situa­tion qui m’at­triste beau­coup, je suis désolé pour tout le monde, pour les joueurs qui ne vont pas pouvoir jouer à Wimbledon. Je ne soutiens pas un côté ou l’autre, je suis simple­ment désolé pour tout ce qui se passe et j’es­père que cela se termi­nera bientôt », a regretté le double vain­queur du Grand Chelem londonien.