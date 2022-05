Andy Murray avait pris la déci­sion de ne pas jouer sur terre battue cette saison. Il ne doit pas regretter d’avoir changé d’avis. Après avoir battu Dominic Thiem au 1er tour, il s’est imposé en trois sets contre la tête de série numéro 14, Denis Shapovalov, dans la nuit de mardi à mercredi (6–1, 3–6, 6–2). En huitièmes de finale à Madrid, le Britannique retrou­vera donc Novak Djokovic, près de cinq ans et demi après leur dernier duel, en finale à Doha (victoire du Serbe).

« En théorie, je n’ai aucune chance dans ce match. Il est numéro un mondial et moi je joue avec une hanche en métal. Ce sera une bonne occa­sion pour moi de voir où en est mon jeu. Nous avons disputé telle­ment de grandes batailles par le passé, dans les plus gros tour­nois. Je ne savais pas si je rejoue­rais contre lui. Je vais avoir une atti­tude fantas­tique, donner mon maximum et voir ce qu’il se passe », a déclaré Murray à la fin de son match sur le court.

Les deux hommes se sont déjà affrontés 36 fois, Djokovic mène 25–11.