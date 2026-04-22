Lorenzo Musetti n’a pas réussi son début de saison sur terre battue alors même que cela reste sa surface favorite. Battu tôt à Monte‐Carlo et Barcelone, il doit se « racheter » et parvenir à arriver à Roland avec quelques certitudes. On rappelle que la saison passée, il a atteint les demi‐finales à Rome et Roland‐Garros.
« Au début de l’année, je trouvais de la régularité et du niveau pour me rapprocher le plus possible de ces deux martiens, je sais qu’en Australie j’ai joué le meilleur tennis de ma vie, puis il y a eu des imprévus physiques en termes de blessures qui m’ont ralenti. Je cherche encore à retrouver la condition idéale mais la voie est celle‐là, le talent seul ne suffit pas il y a beaucoup de sacrifice et de travail mais l’ambition de les rejoindre est là ».
Publié le mercredi 22 avril 2026 à 10:40