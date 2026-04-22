Lorenzo Musetti n’a pas réussi son début de saison sur terre battue alors même que cela reste sa surface favo­rite. Battu tôt à Monte‐Carlo et Barcelone, il doit se « racheter » et parvenir à arriver à Roland avec quelques certi­tudes. On rappelle que la saison passée, il a atteint les demi‐finales à Rome et Roland‐Garros.

« Au début de l’année, je trou­vais de la régu­la­rité et du niveau pour me rappro­cher le plus possible de ces deux martiens, je sais qu’en Australie j’ai joué le meilleur tennis de ma vie, puis il y a eu des imprévus physiques en termes de bles­sures qui m’ont ralenti. Je cherche encore à retrouver la condi­tion idéale mais la voie est celle‐là, le talent seul ne suffit pas il y a beau­coup de sacri­fice et de travail mais l’am­bi­tion de les rejoindre est là ».