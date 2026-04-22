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Musetti croit à l’im­pos­sible : « Au début de l’année, j’ai trouvé de la régu­la­rité et du niveau pour me rappro­cher le plus possible de ces deux martiens »

Par
Laurent Trupiano
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Lorenzo Musetti n’a pas réussi son début de saison sur terre battue alors même que cela reste sa surface favo­rite. Battu tôt à Monte‐Carlo et Barcelone, il doit se « racheter » et parvenir à arriver à Roland avec quelques certi­tudes. On rappelle que la saison passée, il a atteint les demi‐finales à Rome et Roland‐Garros.

« Au début de l’année, je trou­vais de la régu­la­rité et du niveau pour me rappro­cher le plus possible de ces deux martiens, je sais qu’en Australie j’ai joué le meilleur tennis de ma vie, puis il y a eu des imprévus physiques en termes de bles­sures qui m’ont ralenti. Je cherche encore à retrouver la condi­tion idéale mais la voie est celle‐là, le talent seul ne suffit pas il y a beau­coup de sacri­fice et de travail mais l’am­bi­tion de les rejoindre est là ».

Publié le mercredi 22 avril 2026 à 10:40

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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