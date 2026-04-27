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Musetti répond à la ques­tion que tout le monde se pose : « Voici la prin­ci­pale diffé­rence entre ce tournoi et les autres. Et cela convient très bien à mon jeu »

Par
Thomas S
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Pour ceux et celles qui suivent régu­liè­re­ment le tennis, vous avez déjà tous entendu cette phrase au moins une fois dans votre vie : les condi­tions de jeu à Madrid sont diffé­rentes des autres tournois.

Et si certains évoquent parfois les balles, l’ar­chi­tec­ture parti­cu­lière du site ou encore la fabri­ca­tion des courts, c’est en réalité surtout une ques­tion de géogra­phie, comme l’a juste­ment rappelé Lorenzo Musetti en confé­rence de presse. 

« Ce qui distingue vrai­ment ce tournoi des autres, c’est l’al­ti­tude, puisque nous jouons ici à 500 ou 600 mètres (657 mètres exac­te­ment, ndlr). Ce n’est pas vrai­ment la surface qui change. Honnêtement, les condi­tions conviennent très bien à mon jeu. J’aime quand la balle prend l’effet que je veux avec mon coup droit ou mon service, et j’ai l’im­pres­sion que la balle tourne beau­coup ici, et le revers coupé fonc­tionne aussi très bien. Le plus compliqué, c’est peut‐être le coup droit, qui est parfois diffi­cile à contrôler. »

Publié le lundi 27 avril 2026 à 15:47

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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