Pour ceux et celles qui suivent régu­liè­re­ment le tennis, vous avez déjà tous entendu cette phrase au moins une fois dans votre vie : les condi­tions de jeu à Madrid sont diffé­rentes des autres tournois.

Et si certains évoquent parfois les balles, l’ar­chi­tec­ture parti­cu­lière du site ou encore la fabri­ca­tion des courts, c’est en réalité surtout une ques­tion de géogra­phie, comme l’a juste­ment rappelé Lorenzo Musetti en confé­rence de presse.

« Ce qui distingue vrai­ment ce tournoi des autres, c’est l’al­ti­tude, puisque nous jouons ici à 500 ou 600 mètres (657 mètres exac­te­ment, ndlr). Ce n’est pas vrai­ment la surface qui change. Honnêtement, les condi­tions conviennent très bien à mon jeu. J’aime quand la balle prend l’effet que je veux avec mon coup droit ou mon service, et j’ai l’im­pres­sion que la balle tourne beau­coup ici, et le revers coupé fonc­tionne aussi très bien. Le plus compliqué, c’est peut‐être le coup droit, qui est parfois diffi­cile à contrôler. »