Pour ceux et celles qui suivent régulièrement le tennis, vous avez déjà tous entendu cette phrase au moins une fois dans votre vie : les conditions de jeu à Madrid sont différentes des autres tournois.
Et si certains évoquent parfois les balles, l’architecture particulière du site ou encore la fabrication des courts, c’est en réalité surtout une question de géographie, comme l’a justement rappelé Lorenzo Musetti en conférence de presse.
« Ce qui distingue vraiment ce tournoi des autres, c’est l’altitude, puisque nous jouons ici à 500 ou 600 mètres (657 mètres exactement, ndlr). Ce n’est pas vraiment la surface qui change. Honnêtement, les conditions conviennent très bien à mon jeu. J’aime quand la balle prend l’effet que je veux avec mon coup droit ou mon service, et j’ai l’impression que la balle tourne beaucoup ici, et le revers coupé fonctionne aussi très bien. Le plus compliqué, c’est peut‐être le coup droit, qui est parfois difficile à contrôler. »
Publié le lundi 27 avril 2026 à 15:47