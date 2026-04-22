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Musetti sur Alcaraz et Sinner : « Je trou­vais le niveau néces­saire pour me rappro­cher des deux extra­ter­restres quand des imprévus physiques m’ont ralenti »

Par
Baptiste Mulatier
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Lorenzo Musetti menait deux sets à zéro face à Novak Djokovic en quarts de finale de l’Open d’Australie lors­qu’il a dû aban­donner, en raison d’une bles­sure à la jambe droite. Un coup d’arrêt sur lequel est revenu l’Italien à Madrid, où il espère lancer une dyna­mique pour tenter de combler l’écart avec Jannik Sinner et Carlos Alcaraz. 

« Je dois main­te­nant retrouver ma forme physique ; ces deux derniers mois, j’ai été gêné par des bles­sures, mais ça va mieux. Le grand objectif, c’est Rome, puis Paris, qui est le cœur de la saison sur terre battue. En début d’année, je trou­vais une certaine régu­la­rité et le niveau néces­saire pour me rappro­cher le plus possible de ces deux extra­ter­restres, puis des imprévus physiques, notam­ment des bles­sures, m’ont ralenti. J’essaie toujours de retrouver ma condi­tion idéale, mais je suis sur la bonne voie. Le talent seul ne suffit pas, il faut beau­coup de sacri­fices et de travail, mais l’ambition de les rattraper est bien là », a déclaré le 9e joueur mondial au micro de Sky Sports.

A noter que Lorenzo Musetti a été battu par Arthur Fils en quarts de finale de l’ATP 500 de Barcelone la semaine dernière. 

Publié le mercredi 22 avril 2026 à 14:42

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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