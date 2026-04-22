Lorenzo Musetti menait deux sets à zéro face à Novak Djokovic en quarts de finale de l’Open d’Australie lorsqu’il a dû abandonner, en raison d’une blessure à la jambe droite. Un coup d’arrêt sur lequel est revenu l’Italien à Madrid, où il espère lancer une dynamique pour tenter de combler l’écart avec Jannik Sinner et Carlos Alcaraz.
« Je dois maintenant retrouver ma forme physique ; ces deux derniers mois, j’ai été gêné par des blessures, mais ça va mieux. Le grand objectif, c’est Rome, puis Paris, qui est le cœur de la saison sur terre battue. En début d’année, je trouvais une certaine régularité et le niveau nécessaire pour me rapprocher le plus possible de ces deux extraterrestres, puis des imprévus physiques, notamment des blessures, m’ont ralenti. J’essaie toujours de retrouver ma condition idéale, mais je suis sur la bonne voie. Le talent seul ne suffit pas, il faut beaucoup de sacrifices et de travail, mais l’ambition de les rattraper est bien là », a déclaré le 9e joueur mondial au micro de Sky Sports.
💪 Lorenzo Musetti intervistato da SKy Sport ha parlato della sua condizione fisica attuale e dei suoi obiettivi 👇— Ubitennis (@Ubitennis) April 22, 2026
🎙️ « Ora sicuramente devo riprendere la forma fisica, negli ultimi due mesi ho faticato con degli infortuni, ora sta andando meglio. Il grande obiettivo è Roma, poi… pic.twitter.com/qPI7cIdsuD
A noter que Lorenzo Musetti a été battu par Arthur Fils en quarts de finale de l’ATP 500 de Barcelone la semaine dernière.
Publié le mercredi 22 avril 2026 à 14:42