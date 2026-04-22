Lorenzo Musetti menait deux sets à zéro face à Novak Djokovic en quarts de finale de l’Open d’Australie lors­qu’il a dû aban­donner, en raison d’une bles­sure à la jambe droite. Un coup d’arrêt sur lequel est revenu l’Italien à Madrid, où il espère lancer une dyna­mique pour tenter de combler l’écart avec Jannik Sinner et Carlos Alcaraz.

« Je dois main­te­nant retrouver ma forme physique ; ces deux derniers mois, j’ai été gêné par des bles­sures, mais ça va mieux. Le grand objectif, c’est Rome, puis Paris, qui est le cœur de la saison sur terre battue. En début d’année, je trou­vais une certaine régu­la­rité et le niveau néces­saire pour me rappro­cher le plus possible de ces deux extra­ter­restres, puis des imprévus physiques, notam­ment des bles­sures, m’ont ralenti. J’essaie toujours de retrouver ma condi­tion idéale, mais je suis sur la bonne voie. Le talent seul ne suffit pas, il faut beau­coup de sacri­fices et de travail, mais l’ambition de les rattraper est bien là », a déclaré le 9e joueur mondial au micro de Sky Sports.

💪 Lorenzo Musetti inter­vi­stato da SKy Sport ha parlato della sua condi­zione fisica attuale e dei suoi obiet­tivi 👇



🎙️ « Ora sicu­ra­mente devo ripren­dere la forma fisica, negli ultimi due mesi ho fati­cato con degli infor­tuni, ora sta andando meglio. Il grande obiet­tivo è Roma, poi… pic.twitter.com/qPI7cIdsuD — Ubitennis (@Ubitennis) April 22, 2026

A noter que Lorenzo Musetti a été battu par Arthur Fils en quarts de finale de l’ATP 500 de Barcelone la semaine dernière.