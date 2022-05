Lors de sa confé­rence de presse, Rafael Nadal a insisté sur la notion de souf­france, sur la pugna­cité dont il faut faire preuve pour parvenir à gagner des duels comme celui de ce jeudi face à David Goffin.

« Dans un match comme aujourd’hui, on souffre, mais il faut apprendre à vivre avec et appré­cier cette souf­france. C’est pour cela que nous travaillons, pour ces moments passion­nants. A ce stade de ma carrière, j’ap­précie beau­coup plus de jouer devant mon peuple même si les choses ne sont pas parfaites et que cela s’est joué sur le fil. Le soutien que je reçois à cet âge est un vrai cadeau, quelque chose d’unique. Je suis heureux de cette situa­tion. Vivre un après‐midi comme aujourd’hui, c’est formi­dable », a expliqué le Majorquin qui a quand même sauvé quatre balles de matchs lors de ce huitième de finale.