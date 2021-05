Arrivé dans la Capitale espa­gnole depuis déjà plusieurs jours, Rafael Nadal s’est présenté ce dimanche en confé­rence de presse pour évoquer sa prépa­ra­tion et ses ambi­tions sur ce Masters 1000 de Madrid. Cinq fois vain­queur en 17 parti­ci­pa­tions, le Majorquin a reconnu que ce tournoi n’était pas son préféré d’un point de vue tennis­tique même si le fait de jouer « à la maison » et devant son public (environ 40% de la capa­cité initiale) est un vrai moteur pour la victoire.

« C’est le tournoi le plus diffi­cile pour moi, tout le monde le sait. Mais en même temps, c’est l’un des événe­ments les plus émou­vants pour moi, le fait de jouer à la maison. Nous aurons en plus la chance de jouer à nouveau devant du public. Donc ça veut dire beau­coup de choses. Je suis vrai­ment content d’être de retour ici. Il est vrai qu’au niveau du tennis, c’est un lieu qui est un peu plus diffi­cile pour moi, pour mon jeu. Il y a moins de contrôle de la balle, il est plus diffi­cile de maitriser les points, mais j’ai quand même eu du succès ici (cinq titres, ndlr). J’ai gagné plusieurs fois. J’ai fait de bons tour­nois. Je suis donc ravi d’être de retour et j’es­père être prêt à bien jouer. C’est l’essentiel. »