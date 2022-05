S’il a bien sûr évoqué la déci­sion de Wimbledon d’ex­clure tous les joueurs russes et biélo­russes de sa prochaine édition et les compor­te­ment exces­sifs du début de saison, Rafael Nadal s’est égale­ment montré sans équi­voque au moment d’ana­lyser son retour sur les courts après avoir passé un mois « sans rien faire » à cause de cette vilaine bles­sure aux côtes contractée à Indian Wells.

« J’étais très heureux de la façon dont l’année avait commencé, mais il faut aussi voir le côté négatif. Après cinq mois sans jouer, avec tout ce que cela m’avait coûté pour arriver au niveau que j’ai atteint, en gagnant trois tour­nois et sans perdre un seul match, je me blesse aux côtes. C’est malheu­reux. Mais c’est comme cela, cette bles­sure est survenue à un très mauvais moment de la saison, il ne faut pas se leurrer. À partir de là, je ne suis pas très porté sur les plaintes, dans la vie on peut se plaindre toute la journée, mais au final ça ne mène à rien. Il ne reste plus qu’à regarder vers l’avant, à envi­sager les prochains objec­tifs avec enthou­siasme et déter­mi­na­tion. D’après l’ex­pé­rience que j’ai, les pauses en milieu de saison sont très mauvaises, elles sont meilleures en fin de saison, donc cela coûte un peu plus cher. C’est un défi pour moi et j’es­père que je suis prêt à accepter la diffi­culté qui va en découler. J’ai quelques semaines pour me remettre en forme, je ne l’ai jamais dit comme ça parce que tous les tour­nois sont impor­tants pour moi, mais il me reste trois semaines avant Paris et malheu­reu­se­ment je dois le prendre comme ça. »