Pour son tout premier match sur terre battue de la saison, au deuxième tour du Masters 1000 de Madrid, après être resté éloigné des courts pendant un mois suite à une fissure de stress à une côte, Rafael Nadal connaît enfin l’ad­ver­saire qu’il affron­tera ce mercredi en milieu de journée.

Le roi de la terre battue sera donc confronté au Serbe Miomir Kecmanovic, tombeur d’Alexander Bublik ce mardi (6–4, 7–5), et auteur pour le moment de la meilleure saison de sa carrière. Huitième de fina­liste à l’Open d’Australie, quart de fina­liste sur les Masters 1000 d’Indian Wells et Miami et déjà auteur de 23 victoires sur le circuit prin­cipal (contre 14 sur l’ensemble de l’année 2021) dont déjà deux face à des top 10, le 32e mondial, soutenu par son entraî­neur David Nalbandian dans la capi­tale espa­gnole, est dans une forme étincelante.

Autant de raisons pour l’homme aux 21 titres du Grand Chelem d’aborder ce duel avec un maximum de méfiance. Pour infor­ma­tion, les deux hommes se sont déjà affrontés une seule fois, à Acapulco en 2020, pour une victoire en deux sets de l’Espagnol.