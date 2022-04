Depuis Roland‐Garros 2021 et leur fameuse demi‐finale, Rafa et Nole n’ont jamais été alignés ensemble sur un tournoi, c’est presque une éternité.

Autant dire que cette semaine à Madrid sent la poudre avec un tirage au sort qui nous offre des affiches dès le premier tour.

Même si la terre madri­lène n’est pas consi­dérée comme proche de celle de la porte d’Auteuil et que la légère alti­tude de la capi­tale espa­gnole change les condi­tions de jeu, il est clair que cet évène­ment va permettre à chaque ténor de passer des messages.

Pour le moment entre Rafa et Nole à Madrid, depuis que le tournoi se joue sur l’ocre (NDLR : Il a changé en 2009), c’est l’Espagnol qui présente le plus de trophées avec 4 titres en 12 parti­ci­pa­tions et un bilan de 41 victoires et 8 défaites. Nole lui n’a glané « que » 3 titres en 8 parti­ci­pa­tions pour un bilan de 22 victoires pour 5 défaites.