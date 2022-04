Le tirage au sort de l’édi­tion 2022 du Masters 1000 de Madrid a eu lieu ce vendredi et il a réservé un sacré tableau à Rafael Nadal et Novak Djokovic.

Alors que les deux légendes pour­raient s’af­fronter en demi‐finale, ils devront avant cela se défaire d’un tableau loin d’être évident où l’Espagnol pour­rait par exemple affronter son jeune compa­triote, Carlos Alcaraz, en quarts de finale !

Avant de penser à un poten­tiel duel face à son grand rival Rafa dans le dernier carré, Nole devra proba­ble­ment battre Gaël Monfils lors du deuxième tour, Denis Shapovalov au troi­sième et Casper Ruud en quart. Loin d’être évident surtout après sa perfor­mance mitigée à Belgrade la semaine passée.

Pour Nadal, c’est tout aussi corsé puis­qu’il devra norma­le­ment affronter le très en jambes Miomir Kecmanovic pour son entrée en lice avant une probable confron­ta­tion face à Pablo Carreno Busta. S’il y parvient, on pour­rait donc assister à la revanche de la demi‐finale d’Indian Wells où Rafa avait fini par s’im­poser face à Carlos avant de se blesser, de perdre en finale et de rester éloigné des courts pendants un mois à cause d’une fissure de fatigue à une côte. Ça promet mesdames et messieurs !

Découvrez le tirage au sort complet de l’édi­tion 2022 du Masters 1000 de Madrid ci‐dessous :