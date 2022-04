Après avoir été ovationné par le public du Santiago Bernabeu, le stade du Real Madrid, Rafael Nadal s’est livré à quelques confi­dences au micro de la Movistar à la mi‐temps. Le Majorquin a été très honnête sur son état de forme. Il est lucide mais pas inquiet pour son plus grand objectif : Roland‐Garros (22 mai au 5 juin).

« Ces semaines ont été diffi­ciles, la côte a été très handi­ca­pante et je n’ai prati­que­ment rien pu faire. Il y a eu deux très mauvaises semaines et la réalité est que je suis juste pour ce tournoi. Je suis conscient que ce tournoi à Madrid va être très diffi­cile pour moi et que, ce que j’ai en tête, c’est Roland Garros. L’important, c’est d’ar­river à Paris en bonne santé et bien portant. La vérité est que je pense que les trois semaines que j’ai devant moi seront suffi­santes pour y parvenir », a avoué Rafa qui fera son entrée en lice a priori mercredi contre Alexander Bublik ou le très en forme Miomir Kecmanovic.